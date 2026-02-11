Abone ol: Google News

Gaziantep'te hesap tartışması sonrası lüks restoran kurşunlandı

Gaziantep'te lüks restorana seyir halindeki araçtan silahla ateş açıldı. Hesap tartışması sonrası yaşandığı iddia edilen saldırıda yaralanan olmazken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 00:47
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren lüks restorana hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlendi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar kaçarken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıda yaralananın olmadığı belirlendi.

HESAP TARTIŞMASI İDDİASI

3 kurşunun isabet ettiği mekanda ise maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Yaşanan hesap tartışması sonrası saldırının yaşandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.

