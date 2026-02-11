Gaziantep'te hesap tartışması sonrası lüks restoran kurşunlandı

- Gaziantep'te lüks bir restorana seyir halindeki araçtan ateş açıldı.
- Hesap tartışması sonrası düzenlenen saldırıda yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.
- Saldırganların yakalanması için soruşturma sürüyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren lüks restorana hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlendi.
Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar kaçarken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıda yaralananın olmadığı belirlendi.
HESAP TARTIŞMASI İDDİASI
3 kurşunun isabet ettiği mekanda ise maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.
Yaşanan hesap tartışması sonrası saldırının yaşandığı öne sürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.