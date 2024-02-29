DHA
Elazığ'da Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı.
O anlar kamerada
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 kişi tutuklandı
İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış