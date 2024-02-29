DHA

Elazığ'da Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı.

O anlar kamerada

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 kişi tutuklandı

İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)