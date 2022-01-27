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    Elazığ'da düğün salonu çatısı çöktü

    Alacakaya ilçesindeki düğün salonunun çatısı yağan kar birikintisine dayanamayarak çöktü. Olay anında içeride kimsenin bulunamaması ise olası bir facianın önüne geçti.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 12:11
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    Elazığ'da düğün salonu çatısı çöktü

    Elazığ'ın Alacakaya belediyesine ait olan düğün salonunun çatısı üzeri kar ile doldu.

    KAR AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN ÇATI ÇÖKTÜ

    Kar ağırlığına dayanamayan çatı ise yerle bir oldu. Çöken çatıyı fark edenlerin ihbarı üzerine adrese ilgili ekipler sevk edilidİ.

    OLAY ANINDA SALON BOŞTU

    Ekipler, çatıyı kaldırmak için çalışma başlattırken olay anında içeride düğün töreninin ve personellerin olmaması faciayı önledi.

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