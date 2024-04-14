Elazığ'da esnafın harçlık bıraktığı hırsızlar yakalandı Elazığ'da cadde üzerindeki dükkanlara dadanan ve bir esnafın dükkanına zarar vermesin diye harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

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İHA

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi'nde 5 gün arayla bir mağazaya giren 3 çocuk hırsız, müşteri gibi kıyafetleri denemiş, ardından 400 bin lira değerinde çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmıştı.

Dükkanına zarar vermesinler diye harçlık bıraktı

Hırsızlar ardından 200 metre aşağısında bulunan şarküteri dükkanına ikinci kez girmiş ve kasadaki bin lirayı alıp çıkmıştı. Şarküteri sahibi dükkanına zarar vermemeleri için hırsızlar için kasaya harçlık bırakmıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Hırsız çocuklar yakalandı

Olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tüm güvenlik kameralarını tek tek izleyerek çocuk hırsızları tespit etti ve ardından yakaladı. Hırsızların, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)