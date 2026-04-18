Fenerbahçe'nin rakibi Zalgiris oldu

Fenerbahçe’nin play-off rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, seride ev sahibi avantajıyla mücadele edecek.

HEDEF 3 GALİBİYET

Normal sezondaki son maçında Paris'i yenen ve AS Monaco'nun da deplasmanda Hapoel'e yenilmesiyle beşinci sıraya fırlayan Litvanya ekibi, bu sezon oynanan iki maçta da temsilcimizi mağlup etmişti.

Serinin ilk iki maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Fenerbahçe'nin en sahipliğinde oynanacak. Zalgiris ise maçlarını Kaunas'ta, Zalgirio Arena'da oynuyor.

Eşleşmede üç galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdırmış olacak. Serinin maç programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.