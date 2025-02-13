DHA
Elazığ merkez Üniversite Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta önce apart daire kiralayan Ezgi Nur Bağca'dan 3 gündür haber alamayan apart yetkilisi uzun süre çaldığı kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, 26 yaşındaki kadını yerde hareketsiz halde buldu.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Yapılan kontrolde vücudunda kesikler olan Bağca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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