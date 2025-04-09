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Elazığ'da kafede kendisini dışarı çıkarmak isteyen kişilere ateş açtı

Elazığ'da kafede kendisini dışarı çıkarmak isteyen kişilere ateş açtı Kent merkezinde bir kafede oturan kişi, yanına gelen ve kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiyi tabancayla vurup, yaraladı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.