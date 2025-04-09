Elazığ'da kafeye gelen 2 kişi, arkadaşlarıyla oturan kişiyi dışarı çıkarmak istedi.
Ayağa kalkan bu kişi, yanına gelip koluna sarılan 2 kişiye, belinden çıkardığı tabancasıyla ateş edip kaçtı.
YARALILARIN İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI
Kafedekiler panikle kaçışırken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Öte yandan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, masada 3 arkadaşıyla oturan kişinin, yanına gelip kendisini dışarıya çıkarmak isteyen ve elleri ceplerinde olan 2 kişiye belinden çıkardığı tabancasıyla ateş ettiği görüldü.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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