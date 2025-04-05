Elazığ'da kiracı evi ateşe verdi

İHA

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede yangın meydana geldi.

Kiracı olarak kalan bir şahıs, henüz bilinmeyen nedenden dolayı evi ateşe verdi.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise yangına neden olduğu iddia edilen kiracıyı gözaltına aldı.

"BİZE YARDIM EDİN"

Yangın sonrası büyük acı yaşayan ev sahibi 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, eşiyle birlikte yılların emeğiyle kurdukları evlerinin küle döndüğünü dile getirdi.

Durmuş, ''Evimi yaktılar. Eşim sakat, ben yaşlıyım. Evimizi yapacak maddi durumumuz yok. Her taraf yandı gitti. Bize yardımda bulunun." dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor