Elazığ'da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran araç takla attı: 5 yaralı

İHA
Elazığ'da Malatya kara yolu üzerinde Gözeli mevkiinde hafif ticari araç, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.
5 YARALI
Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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