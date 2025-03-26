Elazığ'da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran araç takla attı: 5 yaralı
İHA

Elazığ'da Malatya kara yolu üzerinde Gözeli mevkiinde hafif ticari araç, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

5 YARALI

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor