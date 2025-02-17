Elazığ'da motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı: 2 yaralı
İHA

Elazığ merkez Şeyh Şamil Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, motosiklete çarptı.

Kazada 2 kişi yaralanırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor