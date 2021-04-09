Elazığ'da öldürülen Emine’nin katili için özel ekip kuruldu

Dün gece buluştukları barakada 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi bıçak darbeleriyle öldürün Salih Yılmaz Coşkun'un yakalanmasına yönelik kurulan özel ekibin çalışması sürüyor.

Dün gece Elazığ’ın Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak7taki bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi (17) ile erkek arkadaşı Salih Yılmaz Coşkun arasında henüz belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Salih Yılmaz Coşkun, üzerinde taşıdığı bıçakla sevgilisi Emine'ye saldırdı.

“SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM”

Emine, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Salih Yılmaz Coşkun ise arkadaşlarını telefonla arayıp, "Sevgilimi öldürdüm" dedi.

Salih Yılmaz'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hareketsiz yatan Emine Fulya Akçelebi'yi kontrol eden sağlık ekipleri, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KATLEDİP, KAÇTI

İncelemenin ardından cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Genç kızın cenazesi yarın Fevzi Çakmak Cemevi'nde cenaze namazı kılınarak merkeze bağlı Avcılı köyünde toprağa verilecek.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşan özel ekip, Emine'yi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Salih Yılmaz Coşkun'un yakalanması için başlattığı çalışma ise sürüyor.

“BİR DAHA HABER ALAMADIK”

Öte yandan baba Adem Akçelebi, olaydan önce saat 15.30 sıralarında kızı Emine ile telefonla görüştüğünü belirterek, “Kızım, kardeşiyle birlikte parka gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık." dedi.

“BU MAHALLEDE İKAMET ETMİYOR”

Olayın meydana geldiği Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, cinayetin işlediği zaman kendisine ihbarın yapıldığını ifade ederek, "Dün 22.30 sıralarında mahalleden vatandaşlarımız bizi aradı. Böyle bir olayın olduğunu bize ilettiler. Biz de olay yerine geldik. Polis arkadaşlar ve olay yeri inceleme buradaydı, cenaze aracı buradaydı. Emine, bu mahallede ikamet etmiyor. Salih ise deprem sürecinden sonra farklı bir mahallede ikamet ederken evleri yıkıldıktan sonra burada amcasının evine taşınıyorlar. Yaklaşık 1 yıldır burada ikamet ediyor. Kadın cinayetine hepimiz karşıyız, sık sık da ülkemizde bu dile geliyor." diye konuştu.