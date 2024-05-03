Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi hakkında merak edilenleri derledik. İşte sehiv secdesi hakkında bilmeniz gerekenler...

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Dini konularda merak ettiklerini araştıran vatandaşlar arama motorlarında sık sık araştırmalar gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların en çok merak ettikleri arasında yer alan bir konuyu sizler için derledik.

Birçok kişinin duyduğu ancak bilmediği 'Sehiv secdesi' hakkında merak edilenleri araştırdık.

İnternette 'Sehiv secdesi nedir?' ve 'Sehiv secdesi nasıl yapılır?' şeklindeki sorularına yanıt arayanlar için bu soruların yanıtlarını derledik.

İşte 'Sehiv secdesi' hakkında merak edilenler...

Sehiv secdesi nedir?

Sehiv secdesi terimi, namazda yapılan hataları düzeltmek için yapılan bir düzeltme işlemine verilen isimdir.

Namazda unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi hâlinde hatanın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir.

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir: Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selâm verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur. Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ...” duaları okunarak önce sağa, sonra sola selâm verilir.

Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir. Sehiv secdesinin, her iki tarafa selâm verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selâm verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir.

Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için yalnız sağ tarafa selâm verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur.