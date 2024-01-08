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Elazığ'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

Elazığ'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.