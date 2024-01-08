Elazığ'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

İHA
Elazığ-Malatya karayolu 45. kilometresinde E.A. idaresindeki 23 EA 974 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere adeta ok gibi saplandı.
Kazada, Ramazan B. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 kişi öldü: Araçtaki diğer şahıs yaralandı
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Ramazan B.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından araç içerisinden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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