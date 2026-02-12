Elazığ'da sipariş ettiği dürümün içerisine sakalının kıllarını koydu: Hesap ödemeden çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ'da dün gece saat 22.00 sularında lokantaya giden bir şahıs dürüm siparişi verdi.

Gelen çiğköfte dürümünü inceleyen vatandaş, sakalından kopardığı kılları dürümün içerisine koyarak çiğköfte ustasına gösterdi.

YENİ DÜRÜM TEKLİFİNİ REDDETTİ

Ustanın "Kıl nerede?" sözleri üzerine arkasını dönen vatandaş, bu sefer de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak ustaya gösterdi.

"Yeni bir dürüm yapalım" teklifine kulak asmayan vatandaş, ücreti ödemeden işletmeden çıktı.

O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ELEMANI KÖTÜLEYEREK DIŞARI ÇIKTI"

Dün akşam saat 22.00 gibi bir müşterinin geldiğini belirten işletme sahibi Nurullah Aydemir, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Geldiğinde gereksiz bir samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Böbrek hastasıyım, taş düşürüyorum' diyerek, 'Lavaboyu kullanabilir miyim?' dedi.



Biz de izin verdik. Ben dışarı çıktım, o esnada çalışan arkadaştan bir dürüm sipariş etmiş.



Burada standart dürümler yapıyoruz fakat onun dışında istekleri olmuş. Arkadaş dürümü yaparak kendisine vermiş.



Ben çıkarken bana gelerek elemanı kötüleyerek dışarı çıktı.

"KIL NEREDE DİYE SORUNCA GÖĞSÜNDEN KOPARIYOR"