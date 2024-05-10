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Elazığ'da temizlik işçisinin eğlenceli anları: Çöpte bulduğu gitarla ritim tuttu

Elazığ'da temizlik işçisinin eğlenceli anları: Çöpte bulduğu gitarla ritim tuttu Bir temizlik işçisinin çöpün kenarına bırakılmış gitarı eline alıp ritim tutarak eğlendiği anlar çevredeki bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, o anlar görenleri gülümsetti.