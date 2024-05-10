İHA

Elazığ’da bir temizlik işçisinin eğlenceli anları gülümsetti.

Cumhuriyet Mahalle’sinde çöp kamyonundan inen bir temizlik işçisi, çöpe atılmış bir gitar buldu.

Gitarla ritim tuttu

Gitarı eline alan personel, çöp arabasının arkasına geçerek gitarla ritim tutmaya başladı.

O anlar kameraya yansıdı

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, temizlik çalışanının heyecanla gitar çalması yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bir süre çöp kamyonunun arkasında ritim tutan temizlik işçisi, kamyonun hareket etmesiyle gözden kayboldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)