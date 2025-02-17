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Elazığ'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü

Elazığ'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü Elazığ'da bir binanın bacasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.