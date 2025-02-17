Elazığ'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü

İHA
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kulubaba Mahallesi'ndeki bir binanın bacasında yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye personelinden C.S., çatıda yangına müdahale ederken demir sacda ayağının kayması sonucu aşağı düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralanan itfaiye eri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Binadan düşerek yaralanan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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