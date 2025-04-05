İHA
Erzincan’da yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.
Nisan ayıyla birlikte havaların ısınması beklenen kentin Refahiye ilçesine bağlı köyleri beyaza büründü.
Sis ve kar yağışının etkili olduğu köylerde yollar kapandı.
HAYVANLAR OTLATILMAYA ÇIKARILAMADI
Hayvanlarını otlatmaya çıkaracak olan vatandaşlar, kar yağışından dolayı hayvanlarını çıkaramadıklarını kaydett.
Vatandaşlar baharın en güzel halini yaşarken aniden güne karla uyandıklarını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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