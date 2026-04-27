MHK, Yasin Kol'un performansını beğendi

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Victor Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

MHK, MEMNUN KALDI

Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki performansından memnun kaldı.

HT Spor'ta yer alan habere göre, MHK, hakem Kol'un eksiksiz ve hatasız bir maç yönettiğini düşünmüyor ancak Yasin Kol'un performansından genel olarak memnun kalındı.

Hakem Yasin Kol'un, derbinin ardından yüksek bir not aldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ MAÇTA GÖREV ALACAK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol'un, gelecek hafta da Süper Lig'de önem düzeyi yüksek bir maçta görev alması bekleniyor.