Erzincan’da 11 bin 600 kaçak ürünü yakalandı

- Erzincan'da, dedektör köpeği Hera'nın yardımıyla yapılan operasyonda 11 bin 600 kaçak ürün ele geçirildi.
- Kaçak ürünler arasında elektronik sigara, kartuş ve gümrük kaçağı sigara bulunuyordu.
- Operasyon sonucunda bir kişi tutuklanırken, diğer iki kişi hakkında adli işlemler sürüyor.
Erzincan genelinde çalışmalarını yoğunlaştıran KOM Şube Müdürlüğü personeli, durumundan şüphelendiği iki otobüs üzerinde inceleme başlattı.
Otobüslerde arama yapılmadan önce devreye giren dedektör köpeği Hera, valiz ve kolilere tepki verdi.
KAÇAK ÜRÜNLER BULUNDU
Hera'nın tepkisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü personelince yapılan detaylı aramada, kaçak ürünler gizlendikleri yerden çıkarıldı.
Yapılan aramalarda; bin 100 adet elektronik sigara, 3 bin 500 adet elektronik sigara kartuşu, 7 bin paket gümrük kaçağı sigara olmak üzere toplamda 11 bin 600 adet kaçak malzeme ele geçirildi.
ADLİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden F.E. isimli şahıs tutuklanırken H.İ.Ç. ve T.K. isimli şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.