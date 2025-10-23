Erzincan'da bir ilkokuldaki miniklerin örnek davranışı ödüllendirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu'nda, değerler eğitimi çerçevesinde sosyal deney yapıldı.

12 derslik ve 300 öğrencisi bulunan okulda, yöneticiler tarafından koridora kağıt atıkları bırakılarak öğrencilerin nasıl tepki vereceği gözlendi.

KAMERADAN İZLENDİ

Güvenlik kamerasıyla görüntülenen sosyal deneyde, teneffüse çıkan öğrencilerin bazıları atıkların üzerinden geçip giderken bazıları da tekme atmayı tercih etti.

ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA ATTILAR

Ders molasında gerçekleştirilen deneyde sadece Aynur Asel Öztürk ile Asel Tuana Yavuzalp, kağıt atıklarını alarak geri dönüşüm kutusuna attı.

MİNİKLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sosyal deneyde duyarlı davranışı ile dikkat çeken 2'nci sınıfta okuyan Aynur Asel Öztürk ile 4'üncü sınıf öğrencisi Asel Tuana Yavuzalp, Okul Müdürü Cengiz Demirol tarafından kırtasiye seti ile ödüllendirildi.