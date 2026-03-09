Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası telefon diplomasisi.

Geçtiğimiz günlerde Hatay semalarında ve bugün (9 Mart) Gaziantep semalarında imha edilen füzelere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dostluğumuzu zora sokmayın" uyarısı gelmişti.

Bugün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

PEZEŞKİYAN, İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.

İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurulmasının teklif edildiği öğrenildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme talebi İran tarafından geldi.

Görüşmede bölgedeki gerilim, diplomasi çağrısı ve Türkiye’nin hava sahası ihlallerine ilişkin tutumu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede tansiyonun düşürülmesi için diplomasi kanallarının yeniden açılmasının önemine dikkat çekerek Türkiye’nin bu yönde çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca İran’a yönelik hukuksuz müdahaleleri doğru bulmadıklarını belirtirken, İran’ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasının da kabul edilemez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Kardeş ülkelerin hedef alınması kimsenin faydasına değildir, bu tür eylemler sonlandırılmalıdır” mesajını verdi.

İHLALLERE İLİŞKİN BİR KERE DAHA UYARI YAPILDI

Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini dile getiren Erdoğan, hava sahası ihlallerine ilişkin de net bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ne sebeple olursa olsun Türkiye’nin hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini belirterek, bu konuda gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini söyledi.

Görüşmede Erdoğan, İran’daki Menab kentinde bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çocuklar başta olmak üzere yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran’ın dini lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini yineledi. Erdoğan, Mücteba Hamaney’in yeni dini lider olarak seçilmesinin bölgede barışa vesile olmasını temenni etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını belirterek konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma başlatacaklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR KERE DAHA UYARDI

İran tarafından ateşlendikten sonra Türkiye'ye yönelen ve havada imha edilen füzeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir." ifadelerine yer vermişti.