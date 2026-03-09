Donald Trump: Savaş büyük ölçüde bitti

28 Şubat'ta başlayan savaş sona mı eriyor?

ABD basınına konuşan Donald Trump, savaşın planlanandan hızlı ilerlediğini söyleyerek büyük ölçüde bittiğini öne sürdü.

"DONANMALARI, HAVA KUVVETLERİ VE İLETİŞİMLERİ YOK"

CBS News’e konuşan Trump, “Bence savaş neredeyse tamamlandı. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok. Füzeleri dağılmış durumda. İnsansız hava araçları ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere birçok hedef havaya uçuruluyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını iddia eden Trump, “Bakarsanız artık hiçbir şeyleri kalmamış. Askeri anlamda neredeyse hiçbir şeyleri yok” dedi.

DAHA ÖNCE "4-6 HAFTA SÜREBİLİR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik İsrail ile birlikte başlattıkları saldırıların ertesi günü (1 Mart) İngiliz Daily Mail gazetesine değerlendirmelerde bulunmuştu.

O gün İran'a yönelik saldırıların dört hafta boyunca devam edebileceği ihtimalinden bahseden Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

SAVAŞ BAKANI HEGSETH DAHA BUGÜN "YENİ BAŞLADIK" DEDİ

Hegseth, CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

İran'ın bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, "Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. Dolayısıyla İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump'ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar." görüşünü paylaştı.

WASHINGTON POST'UN ANALİZİ İSE BAMBAŞKA BİR DURUM ORTAYA KOYUYOR

İran'da rejimin durumuna ilişkin Washington Post'a konuşan Avrupalı ve Arap yetkililere göre, ABD ile İsrail'in İran genelinde koordineli saldırılar başlatmasından bu yana "Tahran'ın yönetim yapısında kayda değer hiçbir kopuş" ya da halk ayaklanması yaşanmadı.

İsmi açıklanmayan üst düzey Avrupalı yetkili, gazeteye açıklamasında, İran'da rejimin ABD ve İsrail saldırılarına rağmen kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini belirterek "Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopuş belirtisi dahi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tam anlamıyla sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı yetkili, İran'ın üst düzey isimlerin ortadan kaldırılması durumunda bile işleyişini koruyacak şekilde tasarlanmış liderlik yapısı oluşturduğunu ve bu yapı sayesinde öldürülen komutanların yerini alacak yeni isimlerin günler içinde göreve atandığını belirtti.

"İRAN OLABİLDİĞİNCE ZARAR VERİP ABD'Yİ MASAYA ÇEKMEYİ HEDEFLİYOR"

İran'ın ABD ve İsrail'in 6 gün önce başlattığı saldırılara hazırlıklı girdiği yorumunu yapan Avrupalı yetkili, böylelikle ilk saldırıların ardından saatler içinde misilleme başlatabildiğini ifade etti.

Öte yandan, başka bir Avrupalı yetkili ise Tahran'ın "düşmanlarına" karşı kazanmanın tek yolunun ABD ve İsrail'i yıpratmak olduğuna inandığını belirtti.

Avrupalı yetkili, "İran, dünyanın en güçlü ordusunu yenemeyeceğini biliyor ancak asimetrik savaşla mümkün olduğunca zarar verip ABD'yi gerilimi azaltmaya zorlamayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.