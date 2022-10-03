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    Erzincan'da midibüsün devrildi: 21 yaralı

    Cenaze için Bursa'dan Tunceli'ye yola çıkan 21 kişi, midibüsün devrilmesi sonucu yaralandı. Yolcular çevre il ve ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
    • 03.10.2022 - 09:38
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    Erzincan'da midibüsün devrildi: 21 yaralı

    Seyir halindeki midibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı.

    Erzincan'ın Refahiye ilçesinde midibüs şoförü, sabah erken saatlerde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Çalılık alana devrildi

    21 kişinin içinde bulunduğu araç, Kızıldağ mevkiindeki çalılık alana devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Erzincan da midibüsün devrildi: 21 yaralı #1

    Cenaze için yola çıktıkları öğrenildi

    İlk belirlemelere göre araç içinde yaralanan 21 yolcu, ambulansla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

    AA'nın aktarımına göre; midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

    Erzincan da midibüsün devrildi: 21 yaralı #2

    Erzincan da midibüsün devrildi: 21 yaralı #3

    Erzincan da midibüsün devrildi: 21 yaralı #4


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