Erzincan'da midibüsün devrildi: 21 yaralı

Cenaze için Bursa'dan Tunceli'ye yola çıkan 21 kişi, midibüsün devrilmesi sonucu yaralandı. Yolcular çevre il ve ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Seyir halindeki midibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde midibüs şoförü, sabah erken saatlerde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çalılık alana devrildi

21 kişinin içinde bulunduğu araç, Kızıldağ mevkiindeki çalılık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cenaze için yola çıktıkları öğrenildi

İlk belirlemelere göre araç içinde yaralanan 21 yolcu, ambulansla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

AA'nın aktarımına göre; midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.