Ekşi yoğurdu 1 gece tülbentte bekletin, sabaha afiyet olsun... Ekşimeye yüz tutan yoğurdunuzu kurtarmaya hazır mısınız! Bu yöntemi deneyen yemelere doyamıyor...

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Tam yoğurt yiyeceksiniz, bir baktınız ki ekşimiş!

Telaş yok...

Kurtarmanın gerçekten işe yarayan bir formülü var. Çöpe dökmek aklınızdan bile geçmesin.

Yoğurdun ekşimesi, yoğurdun içinde bulunan bakterilerin ve mayaların işlemesi sonucu gerçekleşir. Bu bakteriler ve mayalar, süt şekeri olan laktozu fermantasyon yoluyla laktik aside dönüştürürler. Laktik asit, sütün ekşimesine ve yoğurdun ekşi tat almasına neden olan bir bileşiktir.

Peki, ekşi yoğurt ile ne yapabiliriz? Ekşiyen yoğurt nasıl düzelir? İşte yapmanız gereken...

Süzmeye çevirin

Ekşi tada sahip olan yoğurdunuzu suyu ile birlikte bir tülbente dökün. Yoğurdu tülbentin içine döktükten sonra, tülbentin kenarlarını toplayın ve üstte bağlayın.

Üzerine ise herhangi bir ağırlık koyun. Sürahi, tencere, çömlek vs.

1 gece boyunca dolapta bekletin.

Sabaha muhteşem bir süzme yoğurdunuz olacak. İster kahvaltıda baharatlayarak yiyin, ister meze için kolları sıvayın.