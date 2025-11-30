Abone ol: Google News

Erzincan'da polisten kaçarken kaza yaptı

Erzincan’da alkollü sürücünün polisten kaçışı, kazayla bitti. 3 polis aracına çarpan sürücü, kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 08:47
  • Erzincan’da alkollü sürücü E.D., polisten kaçarken kaza yaptı ve 3 polis aracına çarptı.
  • Gece saatlerinde yaşanan kovalamaca, kentte paniğe neden oldu.
  • Sürücü, polis tarafından araç durdurulup yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan’da gece saatlerinde yaşanan kovalamaca, kentte paniğe neden oldu.

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan alkollü sürücü E.D., Erzincan çevre yolunda tehlikeli manevralarla ilerleyerek adeta trafiği birbirine kattı.

EKİPLER TARAFINDAN DURDURULDU

Kaçışı sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü, tüm uyarılara rağmen hızını kesmedi.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, ekipler tarafından çevrilerek durduruldu.

Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

