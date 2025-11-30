Erzincan'da polisten kaçarken kaza yaptı

- Erzincan’da alkollü sürücü E.D., polisten kaçarken kaza yaptı ve 3 polis aracına çarptı.
- Gece saatlerinde yaşanan kovalamaca, kentte paniğe neden oldu.
- Sürücü, polis tarafından araç durdurulup yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan alkollü sürücü E.D., Erzincan çevre yolunda tehlikeli manevralarla ilerleyerek adeta trafiği birbirine kattı.
EKİPLER TARAFINDAN DURDURULDU
Kaçışı sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü, tüm uyarılara rağmen hızını kesmedi.
Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, ekipler tarafından çevrilerek durduruldu.
Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.