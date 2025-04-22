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DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, rakip takımın alayına cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybedip sırtüstü yere düştü.

Geyik'in bu anları, arkadaşlarının çektiği cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

HASTANE YOLUNDA KARŞILAŞTIKLARI EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Arkadaşları otomobille hastaneye götürmek istedikleri Geyik'i, yolda karşılaştıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 ÇOCUK BABASI SPORCU DÜN DEFNEDİLDİ

Acı haberi duyan yakınları ve spor camiası yasa boğulurken, evli 2 çocuk babası Geyik'in cenazesi, dün Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.