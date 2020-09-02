Erzurum'da kazaya karışan sürücülerin yumruklu kavgası

İki aracın çarpışması sonucu sürücüler arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, o anlar kameraya yansıdı.

Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde, henüz plakaları belirlenemeyen bir araç diğer araca arkadan çarptı.

Kazanın ardından ise iki sürücü arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLU KAVGA

Tartışma şoförlerden birinin yumruk atmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafları ise etrafta bulunan vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Kavga sonrası şoförler, polis araçlarına bindirilerek emniyet merkezine götürüldü.

Erzurum’da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü