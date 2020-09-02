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    Erzurum'da kazaya karışan sürücülerin yumruklu kavgası

    İki aracın çarpışması sonucu sürücüler arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 09:24
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    Erzurum'da kazaya karışan sürücülerin yumruklu kavgası

    Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde, henüz plakaları belirlenemeyen bir araç diğer araca arkadan çarptı.

    Kazanın ardından ise iki sürücü arasında tartışma çıktı.

    YUMRUKLU KAVGA

    Tartışma şoförlerden birinin yumruk atmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafları ise etrafta bulunan vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

    Kavga sonrası şoförler, polis araçlarına bindirilerek emniyet merkezine götürüldü.

    Erzurum’da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü

    Erzurum da kazaya karışan sürücülerin yumruklu kavgası #1

    Erzurum da kazaya karışan sürücülerin yumruklu kavgası #2

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