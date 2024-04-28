Manchester City, Nottingham Forest önünde hata yapmadı Manchester City, Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi.

City Ground'da oynanan müsabakayı konuk ekip Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

City, iki golle kazandı

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Josko Gvardiol ve 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.

2 golün de asistini yapan Kevin De Bruyne, Premier Lig kariyerindeki 110. asistini yaptı ve Cesc Fabregas'ın ardından lig tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu.

Manchester City, takibe devam ediyor

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Manchester City, 1 maç eksiğiyle lider Arsenal'i 79 puanla 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Nottingham Forest, 26 puanla küme düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde yer aldı.

Manchester City, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Nottingham Forest ise küme düşmesi kesinleşen Sheffield United deplasmanına gidecek.