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İHA

Yurdun bazı bölgeleri, yazdan kalma günlerin ardından kar yağışına teslim oldu.

Soğuk havasıyla bilinen Erzurum da yoğun kar yağışı alan şehirlerden biri oldu.

Kar kalınlığının artmasıyla özellikle çocuklar, beyaz örtünün tadını çıkardı.

BOZUK KIZAK EĞLENCEYE ENGEL OLDU

Hınıs ilçesinde de kar yağışının ardından çocuklar sokağa çıkarak kızak yarışı yaptı.

Ancak çocuklardan biri, kızağının bozuk olması sebebiyle arkadaşlarıyla eğlenemedi.

KIZAĞI TAMİR ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü personelleri de, arkadaşlarına katılamayan üzgün çocuğun masum hallerine kayıtsız kalamadı.

Polisler, ekip otosunda bulunan aletler ile kızağın tamiratını yaparak çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

O ANLARA BEĞENİ YAĞDI

Polislerin bu hareketi sosyal medyadan paylaşılınca görenlerin kısa sürede binlerce beğeni aldı.