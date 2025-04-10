Erzurum'un Aziziye ilçesi kırsal Eskipolat Mahallesi'nde 5 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, yazın inşaatlarda çalışıp, kışın da köyünde hayvancılık yapan Muhammed Yılmaz, nişanlısına hediye paketi yapmak istedi.

Yılmaz, hediyeleri içine koyacağı tahtadan meyve kasasını boyamak istedi ancak sıktığı sprey boya kutusu çalışmadı.

MUTFAKTAKİ OCAĞA KOYDU

Yılmaz, donmuş olabileceğini düşündüğü sprey kutusunu, içi su dolu kabın içinde mutfaktaki ocağa koyarak bekletti.

Bir süre sonra çözülüp, çözülmediğini anlamak için eliyle salladığı sprey kutusu bomba gibi patladı.

SAĞ EL PARMAKLARI, BOYNU VE YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Sağ el parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, babası ve kuzeni tarafından araçla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kimsenin kalmadığı evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde zarar oluştu.

"EĞER SPREYDEN BOYA ÇIKMIYORSA SAKIN ISITMASIN YENİSİNİ ALSINLAR"

Adile-Hasan Yılmaz çiftinin 8 çocuğundan 4'üncüsü olan Muhammed Yılmaz, yaşadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

Nişanlıma hediye paketi yapmak için kasa aldım. Kasaya dekor verebilmek için sprey boya aldım. Spreye bastım fakat içinden boya çıkmadı ben de tüpte sıcak suda ısıtayım belki açılır diye düşündüm. Isıttıktan sonra elime alıp çalkaladığımı biliyorum. O ara patladı. Evin kapısı penceresi hasar görmüş, yangın da çıkmış. Babam ve kuzenim yanımdaydı, yardım etti, beni hastaneye getirdiler. El parmaklarımda, yüzüm ve boğazımda yanıklar oluştu. Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Eğer spreyden boya çıkmıyorsa sakın ısıtmasın yenisini alsınlar.