Erzurum'da otobüs şoförü seyir halindeyken telefonla mesajlaştı

İHA

Trafik kurallarına uyulmaması, her yıl binlerce insanın hayatına mal oluyor.

Ölümlü kazaların önüne geçmek için getirilen ağır cezalara ve alınan önlemlere rağmen, ihmaller ve dikkatsizlik can almaya devam ediyor.

Bunun bir örneği de, Erzurum'dan İzmir'e yolcu taşıyan şehirlerarası otobüste görüldü.

DİREKSİYON BAŞINDA TELEFONLA OYNADI

Erzurum’dan aldığı yolcularla İzmir yönüne hareket eden otobüs şoförünün telefonla mesajlaşması araçtaki yolcular tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

HEM KENDİ HEM DE YOLCULARIN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Şoförün bu anlarda yol ile irtibatının kesildiği ve tamamen mesajlaşmaya odaklandığı görüldü.

KAYIT ALTINA ALDILAR

Yolcular cep telefonu ile kayıt altına aldıkları görüntüleri ve araçta yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanmaması, önümüzdeki seyahatlerde kazalara sebep verilmemesi için firma yetkililerine ulaştırdıklarını belirttiler.