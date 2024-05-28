Erzurum'da sokak köpekleri bir kadına saldırdı Oltu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 53 yaşındaki kadını çevreden yetişen insanlar kurtardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gün geçmiyor ki başıboş sokak köpekleri bir vatandaşımızın daha canını yakmasın...

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kadın kendi evinden çıkıp babasının evine giderken, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kolu ve burnu kırıldı

Dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Hülya Altınok'un (53) merdivenlerden düşmesi sonucu kolu ve burnu kırıldı.

"Sokağa çıkmaya korkuyorum"

Yaralanan Hülya Altunok'un Oltu Devlet Hastanesinde kolu ve burnu alçıya alındı.

saldırıya uğrayan Hülya Altınok, “Bir an önce bu sokak köpeklerine belediyenin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim canım yandı başkalarının yanmasın. Sokağa çıkmaya korkuyorum” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)