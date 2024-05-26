Sokaklar, başıboş köpeklerin işgali altında Başıboş sokak köpeklerinin sokaklardaki tehlikeli halleri ülkenin en büyük sorunlarından biri. Sokaklardaki korkunç manzaralar vatandaşları tedirgin ediyor.

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ensonhaber.com

Sokaklarda başıboş köpekler, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Sokak köpeklerinin tehlikeli durumları ortada.

Rahat bir şekilde evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar sık sık başıboş sokak köpekleri yüzünden sorunlar yaşıyor.

Yaşanan saldırılar nedeniyle ağır yaralanmalar ve ölümler yaşanıyor. Şanslı olan vatandaşlar ise hafif sıyrıklarla kurtulabiliyor.

Yaşanan bu durum karşısında gerek adımlar atılmaya başladı. Sokak hayvanları yüzünden tehlikeli hale gelen sokaklar için AK Parti harekete geçti.

AK Parti, bu hafta Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya gelecek. Ortak bir karar alınması için çalışma yapılacak.

CHP ise başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkıyor. Ülkede yaşanan bu sorunla ilgili çoğunluğun görüşü belli. Ancak bir grup ise köpeklerin insan canını tehdit etmesinden hiç de şikayetçi değil. Bu sebepten dolayı gerekli adımların atılması noktasında tepki gösteriyor.

Görüntüler durumun vehametini gösteriyor

Yaşanan bu tehlikenin görüntüleri ise kan donduran cinsten. Başıboş köpekler adeta sokakları esir almış durumda.

Durumun vehametini gösteren işte o görüntüler...