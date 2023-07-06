Esenler'de bir evi gözetleyen şüpheli, kadının çığlıklarını duyunca kaçtı Gece saatlerinde pencereden evi gözetleyen kişiyle göz göze gelen ev sahibi büyük korku yaşadı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, genç kadın şahsı 3 kez gördüğünü belirterek şikayetçi oldu.

DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

35 yaşındaki Saniye Görgülü, dün saat 06.00 sıralarında penceresinin önüne gelen ve perdeyi açmaya çalışan kişiyle yüz yüze gelince çığlık attı.

Çığlığı duyan şüpheli koşarak evin önünden uzaklaştı. Şüphelinin kim olduğunu anlamak için güvenlik kameralarını izleyen Görgülü, ikinci bir şoku da bu sırada yaşadı.

Şüpheliyle 3 kez karşılaştı

Genç kadın, aynı kişinin gece 01.00 sıralarında da evini gözetlediğini fark etti. Şikayette bulunmak için eşiyle birlikte polis merkezine giden Görgülü, şüpheliyle yolda bir kez daha karşılaştı.

Aracın içinde olan Görgülü ve eşi, şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Şüphelinin evin önünde yaptıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Perdemi açtığımı görünce bağırdım"

Yaşadıklarını anlatan Saniye Görgülü, şöyle konuştu:

Ezana kalktım, daha sonra da eşimi işe göndereceğim diye uyumadım. Bu koltukta uzanıyordum. O gün çok sıcak vardı, camım açıktı. Rüzgar sinekliğimi açtı sandım. Elimde telefon haber okurken, kafamı kaldırmamla bir el görüp, yüz yüze geldim. Perdemi açtığını görünce bağırdım. Eşim de yataktan koştu geldi. Kaçtığı için hemen kameralardan baktık. Kameralardan olayı gördük. Mahalledeki komşum gece de aynı kişiyi söyleyince gece kayıtlarına da baktım. Ayakkabısı falan, aynı kişiydi. Kişiyi tanımıyorum, kimdir nedir bilmiyorum. Bu olayı yaşadığımız sabah emniyete giderken arabayla 200 metre ötede tekrar gördüm. Yakalayabilmek amacıyla onu kovaladık, yakalasaydık polise teslim edecektik. O gene kaçtı. Ürkütücüydü. Bu gece uyurken ilk defa camımızı kapattık. İster istemez tedirginiz çünkü buralarda gördüğümüz ilk olay bu.

"Böyle insanlar yüzünden insanların başı derde giriyor"

Görgülü, şu ifadeleri kullandı: