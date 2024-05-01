Hacamat takvimi 2024: Mayıs ayında sünnet olan günler 1 Mayıs itibarıyla sünnet olan hacamat günleri merak konusu oldu. Vücudunda bahar temizliği yapmak isteyenler, hacamat tedavisi ile toksinlerinden kurtuluyor. Peki, bu ay hangi günler sünnettir? Mayıs ayı hacamat takvimi 2024!

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Hacamat, geleneksel bir tedavi yöntemi olan kupa terapisi olarak da bilinir. Bu yöntemde, cilt üzerinde vakum oluşturmak için özel olarak tasarlanmış kupalardan yararlanılır ve vücuttan kan çekilir.

Hacamat, genellikle sertleşmiş kanın veya vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğuna inanılan bir uygulamadır.

İslam dininde de tavsiye edilen hacamat için sünnet olan günler belirtilmektedir. Bu kapsamda, mayıs 2024 için hacamat günleri araştırılmaktadır.

. Bahar ve erken yaz aylarında vücutta biriken toksinlerden arınmak ve enerji seviyelerini yükseltmek için bu günleri değerlendirin.

Peki 2024 mayıs hacamat günleri hangileri? Mayıs ayı hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

2024 Mayıs sünnetli hacamat günleri

2 Mayıs 2024 Perşembe ŞEVVAL - 23

4 Mayıs 2024 Cumartesi ŞEVVAL - 25

23 Mayıs 2024 Perşembe ZİLKADE - 15

25 Mayıs 2024 Cumartesi ZİLKADE - 17

27 Mayıs 2024 Pazartesi ZİLKADE - 19

30 Mayıs 2024 Perşembe ZİLKADE - 22