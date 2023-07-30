Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyenlerden Murat Özer emniyete getirildi İki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Polis ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

Vahşet görüntüleri geçtiğimiz cuma günü kayıtlara geçti.

Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, cadde üzerindeki tekel bayine girdi.

İçeride bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartıştıktan sonra ortam bir anda gerildi.

Bir anda büyüyen kavgada 4 kişi, içeride bulunan gençlere kurşun yağdırdıktan sonra lüks siyah ciplerine atlayarak izini kaybettirdi.

Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır hayatını kaybetti.

Yaralı kurtulan Yusuf Erzen ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kan donduran cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada, elde edilen detaylar şoke etti.

Buna göre polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada olay yerinde 12 kovan bulunurken, tekel bayisinde ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca 50 mermi ele geçirilirdi.

Gündemi sarsan olayın nedeni ise iddiaya göre alacak verecek meselesiydi.

Buna göre tekel sahibinin Cantürk Erzen'in büyük oğlu Mermet Erzen daha önce Ağrı ili Sıpki Aşireti üyesi olan saldırganlardan birini bacağından vurdu. Olayın unutulması için kan parası adı altında 500 bin lira ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı. Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi.

Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı. Aynı zamanda PVC işi yapan tekel sahibinin borcunu ödememesi ise yeniden gerginliğe yol açtı. Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Cantürk Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen Cantürk Erzen, sosyal medyadan 'Boğazınıza dursun' şeklinde küfürlü bir durum paylaştı.

Duruma sinirlenen baba Cantürk Erzen'in sosyal medyadan küfürlü paylaşım yapması üzerine şüpheliler tekel bayisine gitti. Cantürk Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

İnfial yaratan görüntüler sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yeşil tişörtlü saldırgan Murat Özer hastaneye tedavi olmak için gittiğinde polis ekipleri zanlıyı yakaladı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Murat Özer, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özer hakkında savcılık ek gözaltı kararı verdi.

Özer, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

Olay sırasında bacağından vurulan Murat Özer'in yürümekte zorluk çektiği gözlendi.

3 kişi aranıyor

Diğer şüpheliler Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay'ı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

3 suçtan kaydı çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Esenyurt'taki kan donduran vahşetle ilgili açıklama yaptı.

Müdürlük, gözaltına alınan Murat Özer'in 3 suçtan kaydı olduğunu vurguladı.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 28 Temmuz saat 23.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine ivedilikle olay yerine güvenlik görevlilerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, iş yerine gelen M.Ö, A.Ö, T.Ö. ve S.Ö. isimli şüphelilerin o sırada iş yerinde bulunan Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ile Yusuf Erzen'e silahla ateş açarak yaraladıklarının ve bir araç ile olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır isimli şahıslar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişler, tedavisi devam eden yaralı Yusuf Erzen'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Görevlilerimizin çalışmaları kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslardan M.Ö. 29 Temmuz'da Esenyurt ilçesinde yakalanmıştır.

"Çalışmalar aralıksız sürüyor"

Şüphelinin olay sırasında yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 2 tabanca ile 50 fişek ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, yakalanan şüpheli M.Ö. hakkında başlatılan adli işlemler ile firari durumdaki A.Ö, T.Ö. ve S.Ö. adlı şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.