Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde, adeta film sahnelerini andıran bir hırsızlık olayı yaşandı. Ispartakule Caddesi 728'inci Sokak'ta Ömer Ayaz’a ait iş yerine, tuvalet penceresinin camını kırarak giren hırsızlar, dakikalar içinde ofisi talan etti.

PLANLI VE SOĞUKKANLI HIRSIZLIK

İçeri giren şüpheliler, önce ofis bölümüne yönelerek değerli elektronik cihazları ve kasaları tespit etti. Buldukları bilgisayarlar, monitörler, takım çantaları ve bakır malzemeleri hızla bir araya getiren hırsızlar, çaldıkları eşyaları ilginç bir yöntemle dışarı çıkardı. Grup, bağladıkları halat yardımıyla çalıntı malzemeleri yukarıda bekleyen arkadaşlarına ulaştırarak dikkat çekmeden hırsızlığı gerçekleştirdi.

"EŞKALLERİ BELLİ, 250 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

İş yeri sahibi Ömer Ayaz, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde olayın ne kadar planlı bir şekilde gerçekleştiğini fark ettiğini belirtti.

Yüzlerini kapüşonla gizlemeye çalışmışlar ama eşkâlleri net bir şekilde belli oluyor. İçeri giren iki kişi var, dışarıda gözcülük yapan iki kişi daha… Toplam dört kişilik bir ekip olarak hareket etmişler. Zararımız 230 ila 250 bin lira arasında.

Ayaz, güvenlik kamera kayıtlarını emniyet güçlerine teslim ederek, faillerin bir an önce yakalanmasını ve çalınan mallarının geri getirilmesini umut ettiğini dile getirdi. Şimdi gözler, olayın faillerini yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine çevrildi.