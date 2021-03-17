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Esenyurt'ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu

Esenyurt'ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu

Nijerya uyruklu oldukları öğrenilen kişilere ait adreslere yapılan operasyonda, bir bavulun içinde değeri yaklaşık 500 bin lira olan bonzai yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı.