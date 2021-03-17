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    Esenyurt'ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu

    Nijerya uyruklu oldukları öğrenilen kişilere ait adreslere yapılan operasyonda, bir bavulun içinde değeri yaklaşık 500 bin lira olan bonzai yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 13:01
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    Esenyurt'ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu

    İstanbul’un Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, Namık Kemal Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin gece saatlerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin 2 farklı adreslerde uyuşturucu sakladığını belirledi.

    Esenyurt'ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu VİDEO

    500 BİN LİRALIK UYUŞTURUCU

    Eş zamanlı olarak 2 adrese düzenlenen operasyonda, bazanın altındaki bavulun içinde yaklaşık değeri 500 bin lira olan 16 kilo 500 gram ağırlığında bonzai maddesi, satışa hazır halde uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Operasyonda1'i kadın olmak üzere 5 Nijerya uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.

    Esenyurt ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu #1

    4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, BİRİ SINIR DIŞI EDİLDİ

    Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

    Esenyurt ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu #2

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    Esenyurt ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu #4

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    Esenyurt ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu #6

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    Esenyurt ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu #8

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