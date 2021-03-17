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- Esenyurt'ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu
Esenyurt'ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu
- DHA
- 17.03.2021 - 12:52
- Güncelleme : 17.03.2021 - 13:01
İstanbul’un Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, Namık Kemal Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin gece saatlerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin 2 farklı adreslerde uyuşturucu sakladığını belirledi.
Esenyurt'ta bavul içinde yarım milyon liralık uyuşturucu bulundu VİDEO
500 BİN LİRALIK UYUŞTURUCU
Eş zamanlı olarak 2 adrese düzenlenen operasyonda, bazanın altındaki bavulun içinde yaklaşık değeri 500 bin lira olan 16 kilo 500 gram ağırlığında bonzai maddesi, satışa hazır halde uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda1'i kadın olmak üzere 5 Nijerya uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, BİRİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.