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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, gümbür gümbür geliyor.
Son bölümde Nursema'nın boşanması, Görkem'in aksi hareketleri, Doğa-Giray yakınlaşması görüldü.
Cuma günü yayınlanacak olan 61. bölüm ise merakla bekleniyor.
Yeni bölümden 2. fragman, resmi hesaplardan paylaşıldı.
Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngor, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin bulunduğu Kızılcık Şerbeti, izleyicilerin tansiyonunu yükseltti.
Fragmanda Kıvılcım ile Ömer'in nikahı yer alırken, Doğa ve Giray ise maratona katıldı.
Akabinde aralarındaki samimiyeti ilerleten çift, dudak dudağa geldi. Giray'ın Doğa'yı öptüğü anları Fatih de gördü.
İşte Kızılcık Şerbeti 61. bölüm 2. fragmanı!