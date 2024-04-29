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Kızılcık Şerbeti 61. bölüm 2. fragmanı: Giray, Doğa'nın dudaklarına yapıştı! "İyi seyirler Fatih"

Kızılcık Şerbeti 61. bölüm 2. fragmanı: Giray, Doğa'nın dudaklarına yapıştı! "İyi seyirler Fatih" Yeni bölümünden bir fragman daha yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde nabızlar yükseldi. Giray ve Doğa'nın öpüşme sahnesi damga vururken, Fatih ise o anlara tanık oldu.