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    Esenyurt’ta çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi

    Yoldan geçen çocuklardan para isteyen kişi, çocukların yakınları tarafından linç edildi. Yere düşen adamın kafasını tekmeleyenler, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:10
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    Esenyurt’ta çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi’nde iddiaya göre bir şahıs, yolda gördüğü çocukları durdurup para istedi.

    Durumu gören çocukların yakınları, o şahsa tepki gösterdi.

    Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakını olduğu öğrenilen iki kişi, şahsı sokak ortasında dakikalarca dövdü.

    DAYAKTAN BAYILDI

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılan şahıs ise baygın bir şekilde yerde yattı.

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde baygın yatan şahsı olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Yaşanan linç anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt’ta çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi VİDEO

    Esenyurt’ta çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi #1

    Esenyurt’ta çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi #2

    Esenyurt’ta çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi #3

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