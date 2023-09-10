İHA
Kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen çift arasında tartışma çıktı.
Sokak ortasında kadına saldırdı
Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda adam, kadına vurmaya başladı.
O sırada çevrede bulunan 3 polis koşarak olaya müdahale etti.
Polis ensesinden araca yapıştırdı
Öfkeli adam polis ekipleri tarafından ensesinden yakalanarak etkisiz hale getirilirken gözaltına alındı.
O anlarda adam “Yandım abi” diye bağırırken, kadın “Yapmayın abi” diyerek polislerden şahsın bırakılmasını istedi.
Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)