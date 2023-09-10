Esenyurt'ta kadına şiddet! Polis anında müdahale etti... Yolda yürüyen çiftin arasındaki tartışma hararetlenirken, saldırgan şahıs kız arkadaşının boynuna asıldı. Bu anlarda bölgede olan polis, saldırganı ensesinden yakalayarak araca yapıştırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen çift arasında tartışma çıktı. Sokak ortasında kadına saldırdı Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda adam, kadına vurmaya başladı. O sırada çevrede bulunan 3 polis koşarak olaya müdahale etti. Polis ensesinden araca yapıştırdı Öfkeli adam polis ekipleri tarafından ensesinden yakalanarak etkisiz hale getirilirken gözaltına alındı. O anlarda adam “Yandım abi” diye bağırırken, kadın “Yapmayın abi” diyerek polislerden şahsın bırakılmasını istedi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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