İHA

Kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen çift arasında tartışma çıktı.

Sokak ortasında kadına saldırdı

Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda adam, kadına vurmaya başladı.

O sırada çevrede bulunan 3 polis koşarak olaya müdahale etti.

Polis ensesinden araca yapıştırdı

Öfkeli adam polis ekipleri tarafından ensesinden yakalanarak etkisiz hale getirilirken gözaltına alındı.

O anlarda adam “Yandım abi” diye bağırırken, kadın “Yapmayın abi” diyerek polislerden şahsın bırakılmasını istedi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)