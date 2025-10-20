Esenyurt'ta kamyonetten uyuşturucu satanlara suçüstü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bir kamyonetten uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgeyi drone desteğiyle tarayarak sokak üzerinde şüpheli bir kamyoneti tespit etti.

2 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri kamyonete yakın bölgede bekleyen Y.E.Y. (27) ve U.Ç. (28) isimli iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, Y.E.Y.’nin üzerinden 48 gram bonzai ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

KAMYONETTEN VE SOKAKTAN BONZAİ ÇIKTI

Kamyonette yapılan detaylı aramalarda, 114 gram bonzai ile 22 bin lira nakit para bulundu.

Ayrıca çevrede yapılan incelemelerde, sokakta gizlenmiş halde 283 gram bonzai maddesi daha ele geçirildi.

Araç, işlemlerin ardından otoparka çekildi.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden U.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.E.Y., “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.