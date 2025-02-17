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Esenyurt’ta kocasına sinirlenen kadın arabayı çekiçle parçaladı

Esenyurt’ta kocasına sinirlenen kadın arabayı çekiçle parçaladı Eşine kredi çektirip araba aldıran şahıs, arabasına modifiye yaptırmak için gittiği dükkanda kötü bir sürprizle karşılaştı. Krediyi ödemeyen adama sinirlenen eş, çekiçle arabayı pert etti. Olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.