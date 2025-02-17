Esenyurt’ta kocasına sinirlenen kadın arabayı çekiçle parçaladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde bir kadın eşinin zoruyla araç kredisi çekti.
Kredi parasıyla eşi, araba aldı ancak kredileri gününde ödemedi.
DEFALARCA TARTIŞTILAR
Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı.
Dün öğlen saatlerinde de adam aracına modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkanına götürdü.
DELİYE DÖNDÜ
Arabasına para harcadığını gören kadın ise deliye döndü.
ARABAYI PARÇALADI
İş yerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir tarafına zarar vermeye başladı.
Eşi durdurmaya çalışsa da çok sinirlenen kadın arabaya ciddi zarar verdi.
KAMERALARA YANSIDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi.
İkili polis karakoluna götürülürken yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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