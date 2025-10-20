Esenyurt'ta moto kurye ile kavga eden sürücü, araya giren vatandaşa da saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde bir moto kurye ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

ARACINDAN İNİP MOTO KURYEYE SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, aracından inerek moto kuryeye saldırdı. O anlar kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için olaya müdahale etti. Ancak bu kez sürücü, kendisini sakinleştirmeye çalışan kişilerle tartışmaya başladı.

KIZ ARKADAŞI ARAYA GİRDİ

Yanında bulunan kız arkadaşının araya girmesiyle sürücü, güçlükle sakinleştirildi ve olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan arbede anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.