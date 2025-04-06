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İHA

Dün İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki E-5 Karayolu'nda, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarına doğru savrulurken, arkadan gelen bir araç sürücüsü ile neredeyse çarpıştı. Ancak, sürücü son anda aracın altına girmekten kurtulup kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.