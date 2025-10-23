Esenyurt'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Zafer Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. 22 Ekim 2025 tarihinde M.D. isimli şahsın, ikamet adresine gelen kişilere uyuşturucu temin ettiği tespit edildi.

DRONE İLE TAKİP VE SUÇÜSTÜ

Polis ekipleri, şüphelileri drone ile takip etti. M.D.’nin sürekli iletişimde olduğu S.B. ile buluştuğu görülünce, her iki şahıs suçüstü yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

M.D.’nin üzerinde yapılan kontrolde; 10 adet satışa hazır paketlenmiş 8,81 gram eroin, 3 adet cep telefonu, 200 TL para bulundu.

Şüphelilerin ikamet adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 164,61 gram satışa hazır eroin, 1 cep telefonu, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

ZANLILAR ADLİYEDE

M.D. ve S.B., 23 Ekim 2025 tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi.