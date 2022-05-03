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    Esenyurt'taki çocuk kavgası meydan savaşına dönüştü

    Oyun oynarken kavga etmeye başlayan çocukların durumu ailelerine söylemesiyle olay farklı boyuta taşındı. Ailelerin birbirine saldırdığı olayda, polis kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı.
    • 03.05.2022 - 11:49
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    Esenyurt'taki çocuk kavgası meydan savaşına dönüştü

    İstanbul Esenyurt'ta kavga eden çocuklar, faciaya davetiye çıkardı.

    Geçtiğimiz günlerde Örnek Mahallesi'ndeki iki çocuk, oyun oynarken kavgaya tutuştu.

    Öfkesi dinmeyen çocukların durumu ailelerine bildirmesiyle, durum çığırından çıktı.

    Aileler birbirine girdi

    Bu sefer ailelerin kavga etmeye başlamasıyla, iki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırıdı.

    İHA'nın aktarımına göre, bölgedeki vatandaşlar gözleri önünde yaşanan meydan savaşını polise bildirdi.

    Esenyurt'taki çocuk kavgası meydan savaşına dönüştü VİDEO

    Polis kavgayı ateş açarak durdurdu

    Olayda kimse yara almazken,  yerine gelen ekipler tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı.

    Esenyurt taki çocuk kavgası meydan savaşına dönüştü #1

    Esenyurt taki çocuk kavgası meydan savaşına dönüştü #2


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