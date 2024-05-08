TikTok'tan ABD hükümetine dava: Bizi yasaklayamazsınız TikTok, uygulamanın yasaklanmasını öngören yasaya karşı ABD hükümetine dava açtı.

ensonhaber.com

Amerikan Kongresi, sosyal medya uygulaması TikTok'a yönelik kritik bir karara imza attı.

ABD, Çinli ByteDance şirketini sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı.

Uygulama, Çinli şirket tarafından satılmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanacak. Bunun için TikTok'un sahibi ByteDance'a 12 ay süre verildi.

TikTok dava açtı

TikTok, uygulamanın yasaklanmasını öngören yasaya karşı ABD hükümetine dava açtı. Şirket, ABD'nin aldığı kararın, 170 milyon Amerikalı kullanıcının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu söylüyor.

ByteDance, daha önce TikTok'u satmaya zorlanacakları her türlü girişime karşı duracaklarını ve bunu davalarla destekleyeceklerini açıklamıştı.

Eski başkan Donald Trump dönemindekiler de dahil olmak üzere benzer yasak girişimlerinin mahkemeden döndüğünü hatırlatan TikTok, ABD'nin endişelerini gidermek amacıyla şimdiye kadar 2 milyar dolardan fazla para harcadığını söylüyor.

Avrupa Birliği de yasaklayabilir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kısa bir süre önce düzenlenen bir oturum sırasında TikTok'un Avrupa Birliği'nde yasaklanmasının bir seçenek olduğunu ima etti.

Ursula von der Leyen, uygulamanın AB yasağının göz ardı edilmediğini ve TikTok'un tehlikesini bildiklerini vurguladı.