Eski ihracatçılar birliği başkanına cinsel tacizden 45 yıl hapis istemi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği eski başkanlarından 73 yaşındaki şahıs hakkında cinsel saldırı, taciz ve hakaret suçlarından dava açıldı. Şahıs için 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği geçmiş dönem başkanlarından G.R. (73) hakkında eski çalışanı olan Z.K. (44), suç duyurusunda bulundu.

Z.K. dilekçesinde, G.R.’nin kendisine cinsel saldırı, cinsel taciz ve hakaret suçlarını işlediğini gerekçe gösterdi.

Başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili olarak iddianame hazırlandı.

“Eve geleyim beni misafir et”

İddianamede, G.R.'nin sahibi olduğu gıda firmasında 2021'e kadar 3 yıl imza yetkilisi olarak çalışan Z.K.'yi 2018 yılında eşinin vefatının ardından sürekli telefonla arayıp ve gece saatlerinde mesaj çekerek taciz ettiği belirtildi.

G.R.'nin, Z.K.'ye ithafen “Eve geleyim beni misafir et. Bana yemek hazırla, baş başa yemek yiyelim. Seninle özel konuşacaklarım var. Çocuk yapmak istemiyor musun? Bak benden çıkan çocukları görüyorsun ikisi de çok güzel. Benden çocuk yap.” dediği de iddianamede yer aldı.

“Çok güzelsin ama hiç dokundurtmuyorsun”

G.R.'nin, sürekli Aydın şubesinde çalışmak zorunda kalan ve kiralık ev arayan Z.K.'ye kendisine ait evin anahtarını verip kalmasını sağladığı ve evlenme teklif ettiği de savcının iddianamesinde yer aldı.

G.R.'nin zaman zaman Z.K'nin omzuna dokunduğu, vücudunun başka yerlerine de dokunmaya çalıştığı vurgulandı.

Z.K.’nin bu sırada 'Ne yapıyorsunuz' diyerek tepki göstermesine G.R.'nin “Ne var ki dayanamadım. Çok güzelsin ama hiç dokundurtmuyorsun” dediği de iddianame belirtildi.

Tepki verince hakaret etti

İddianamede G.R.'nin dokunduğu Z.K.'nin tepki göstermesi üzerine de “Aman ne olacak. Orama dokunma, burama dokunma. Sen de çok nazlısın” dediği yer aldı.

G.R.'in, aynı araçta giderken vücuduna dokunduğu Z.K.'nin tepki göstermesi üzerine hakaret ettiği belirtildi.

45 yıla kadar hapis cezası istemi

Savcı, G.R. için 'zincirleme basit cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'zincirleme cinsel taciz' suçlarından toplam 45 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

DHA’nın haberine göre iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.