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Trabzon'da taksici öldürüp cesedini dereye attı: İstenen ceza belli oldu

Trabzon'da taksici öldürüp cesedini dereye attı: İstenen ceza belli oldu Dere kenarında cansız bedeni bulunan taksi şoförünün katiline çıkarıldığı mahkemece 20,5 yıl hapis cezası uygulanırken, katil zanlısı olayın bir anlık öfkeyle olduğunu ve niyetinin öldürmek olmadığını söyleyerek ailesine başsağlığı diledi.